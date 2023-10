Carragher: Manchester United ainda não evoluiu sob Ten Hag

O ex-jogador e atual comentarista Jamie Carragher criticou o Manchester United nesta sexta-feira, por conta da falta de evolução da equipe sob o comando de Erik ten Hag.

O United venceu o Copenhagen por 1 a 0 na Liga dos Campeões, mas Carragher acredita que a equipe ainda não mostrou o que se espera dela.

"É hora de começar a questionar Erik ten Hag", escreveu Carragher em sua coluna no jornal The Telegraph. "Ele ainda não conseguiu replicar o que fez no Ajax. A equipe parece mais com a do Manchester United de José Mourinho, que conquistou dois troféus na primeira temporada, mas depois tudo desmoronou."

Carragher acredita que o United precisa dar um passo atrás para construir uma equipe à imagem do Ajax.

"É inevitável que eles tenham de dar um passo atrás para construir uma equipe que possa jogar de forma consistente", disse. "Eles ainda não estão no nível necessário para competir com os melhores da Europa."

O United está em terceiro lugar no Grupo A da Liga dos Campeões, com três pontos, atrás do Bayern de Munique e do Galatasaray.

Leia Também: Arábia Saudita pode 'salvar' Jadon Sancho do Manchester United