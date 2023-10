Jogador do Barcelona analisa Vinícius Jr.: "Talvez goste dos assobios"

Ilkay Gundogan concedeu, nesta sexta-feira, uma extensa entrevista à estação de tv espanhola Esport3, na qual anteviu o tão aguardado El Clásico da 11.ª jornada de La Liga, entre Barcelona e Real Madrid, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

O jogador alemão abordou diversos temas, entre eles, claro está, a contestação de que Vinícius Júnior, uma das principais figuras dos eternos rivais, tem vindo a ser alvo, particularmente, quando se desloca a outros estádios. Uma reação fervorosa por parte dos torcedores que o próprio confessa não entender na plenitude.

"Alguns podem interpretar as ações de Vinícius como uma provocação, mas, sinceramente, para mim, não o são. Evidentemente, ele já sabe que, se fizer aquelas coisas, vão assobiá-lo. Mas talvez ele goste que o assobiem, não sei...", começou dizendo.

"Alguns jogadores olham para isso como um elemento extra de motivação. Isso acontece comigo. Quando jogo fora e me assobiam, me motivo mais. Vivemos num mundo onde há muitas maneiras de fazer as coisas. Desde que seja com respeito, todos deveriam expressar as emoções", concluiu.

