Rony tem suspeita de fratura e deixa Allianz durante Palmeiras x América-MG

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Rony deixou o Allianz Parque ainda no primeiro tempo de Palmeiras x América-MG com suspeita de uma fratura no antebraço. A informação foi publicada primeiramente pela Globo.

Rony levou uma joelhada do goleiro do América-MG e não conseguiu continuar na partida. Logo aos seis minutos do 1º tempo, o camisa 10 foi lançado e saiu na cara de Jori. O goleiro do Coelho saiu do gol desesperado e acertou Rony com o joelho.

O VAR deu impedimento na jogada, mas o camisa 10 não conseguiu seguir em campo e deu lugar a Artur.

Com muitas dores no local da pancada, Rony foi para o hospital para realizar exames. Existe a suspeita de que ele sofreu uma fratura no antebraço, mesma lesão que o tirou do Palmeiras por 45 dias no início da temporada

Rony voltava ao time titular nesta quarta. O último jogo do atacante como titular havia sido no dia 8 de outubro, quando o Alviverde perdeu para o Santos por 2 a 1, na Arena Barueri.