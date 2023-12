"Os olhos do mundo estão na MLS. Messi, o melhor da história, está aqui"

Na véspera da tão aguardada final, entre Columbus Crew e Los Angeles FC, o comissário da MLS, Don Garber falou aos jornalistas sobre uma diversidade de temas, entre eles, claro está, o impacto de Lionel Messi no campeonato norte-americano, desde a chegada ao Inter Miami.

"A magnitude da decisão dele em juntar-se à MLS não pode ser exagerada. Ele está disputando o nosso campeonato. Agora, não fazemos apenas parte do diálogo global do esporte, mas sim de uma das maiores histórias do mundo", começou por afirmar.

"Os olhos do mundo estão, agora, na Major League Soccer, porque o melhor jogador que alguma vez disputou esta modalidade está aqui, e está a tendo sucesso", acrescentou, em declarações reproduzidas pela estação televisiva ESPN.

Don Garber recusou, ainda, fazer perspetivas quanto ao 'prazo de validade' da estadia do jogador argentino nos Estados Unidos da América, isto embora tenha deixado uma certeza: "Espero que o Leo decida ficar conosco além de 2025".

"Talvez 2025 não seja o prazo final, mas o nosso plano é sermos a Liga que queremos ser, em 2027, o que nos dá tempo suficiente para continuar a fazer pesquisa, falar com os adeptos, avaliar o impacto de algumas destas alterações e conseguir seguir em frente", completou.

