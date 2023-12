Ibrahimovic pode se tornar técnico interino do Milan

Segundo o jornal italiano La Repubblica, as negociações do AC Milan para o retorno de Zlatan Ibrahimovic a San Siro também incluem a possibilidade de o sueco assumir o cargo de técnico interino, caso Stefano Pioli seja demitido.

Ibrahimovic está em negociações com o Milan há várias semanas, desde que decidiu se aposentar no final da temporada passada. No domingo, ele disse à Sky Sport Italia que as negociações ainda estão em andamento.

O La Repubblica afirma que os atrasos nas negociações também estão relacionados a uma possível mudança de direção no Milan antes do final da temporada. A derrota por 3 a 2 para a Atalanta na última rodada praticamente acabou com as chances do Milan de conquistar o scudetto, e o clube corre o risco de ser eliminado da Liga dos Campeões na quarta-feira, contra o Newcastle.

Se Pioli for demitido, a promoção do atual técnico da equipe sub-21, Daniele Abate, a técnico interino é o cenário mais provável. No entanto, as últimas notícias sugerem que Ibrahimovic estaria ao lado de Abate no banco e no vestiário, atuando como uma linha direta com o proprietário do Milan, Gerry Cardinale.

Ibrahimovic já disse que não está ansioso para se tornar técnico, mas o Milan pode esperar mudar sua opinião.

O que isso significa para o Milan?

A possibilidade de Ibrahimovic assumir o cargo de técnico interino do Milan é uma mudança significativa. Ibrahimovic é um dos maiores jogadores da história do clube, e sua presença no vestiário seria um grande impulso para os jogadores.

No entanto, também é uma decisão arriscada. Ibrahimovic não tem experiência como técnico, e sua falta de paciência pode ser um problema.

Se Ibrahimovic assumir o cargo de técnico interino, ele terá a tarefa de levar o Milan de volta ao caminho das vitórias. O clube está em uma situação difícil, mas Ibrahimovic tem o talento e a experiência para ajudar o Milan a superar esse desafio.

