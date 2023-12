Mercado da bola: Veteranos fora do Corinthians e R$ 269 milhões por Cauly

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O noticiário do Mercado da Bola desta quinta-feira (14) trouxe novidades quentes sobre a negociação entre Palmeiras e Bahia por Cauly. Além disso, o Corinthians teve a saída de três jogadores importantes e o São Paulo está a um passo de contratar Damián Bobadilla.

Confira os destaques:

Bahia quer R$ 269 milhões para vender Cauly ao Palmeiras. O presidente do Bahia, Emerson Ferretti, entende que o clube precisa manter seus principais nomes e fará jogo duro para vender o meia, segundo apuração do UOL.

Corinthians confirma saídas de Gil, Renato Augusto e Giuliano, e mira reposições. Três dos atletas mais experientes do Corinthians estão livres no mercado, conforme anúncios de agradecimentos feitos pelo clube paulista hoje. A nova diretoria agora mira as contratações dos meias Maurício (Inter) e Thiago Mendes (Al-Rayyan-QAT).

O São Paulo está somente pela assinatura de Bobadilla. O São Paulo fechou com o Cerro Porteño um acordo de R$ 10 milhões pelo meia paraguaio e o anúncio está bem próximo de acontecer.

Agora é oficial: a negociação entre Thiago Carpini e Santos está encerrada; Carille virou Plano B. O técnico do Juventude recusou a oferta santista, mas ainda é alvo de interesse do Cruzeiro. Em contrapartida, o Alvinegro Praiano fez uma proposta ao clube japonês V-Varen Nagakasaki para contratar Fábio Carille.

Flamengo consegue "sim" de Léo Ortiz e negocia valores com o Bragantino. O Rubro-Negro está disposto a pagar 5 milhões de euros (R$ 27 milhões) pela compra do zagueiro, mas o Massa Bruta quer um pouco mais para vendê-lo.

Santos esquenta movimentação entre goleiros e abre possibilidade de troca com Corinthians. Enquanto João Paulo entrou no radar do Grêmio, que busca um goleiro titular para 2024, o Peixe deve tentar repatriar Rafael Cabral, atualmente no Cruzeiro. Outra situação envolve o rival Corinthians, que pode trocar o pouco aproveitado Ivan pelo atacante Lucas Braga.

Leia Também: Corinthians: presidente promete 'novidades em breve' após recusa de Caetano