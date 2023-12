Grêmio insiste por Funes Mori, mas clube mexicano faz jogo duro

(UOL/FOLHAPRESS) - O Monterrey, do México, recusou a primeira oferta do Grêmio pelo atacante Rogelio Funes Mori, de 32 anos.

O time tricolor fez, nos últimos dias, uma oferta para compra dos direitos do jogador, cujo contrato no clube vai até o meio de 2024. A proposta foi recusada.

Os mexicanos querem ao menos 3 milhões de dólares (R$ 14,7 milhões na cotação atual) para liberar o atleta, um dos ídolos do clube.

Apesar da negativa inicial, o Grêmio não desistiu do jogador, considerado principal alvo para o posto aberto com a saída de Luis Suárez. O nome de Edinson Cavani, que chegou a ser estudado, perdeu força nos bastidores nos últimos dias.

O plano da direção gremista é formalizar uma nova oferta, ainda maior, por Funes Mori, crente que poderá finalizar acordo para agregar o atleta ao time de Renato Gaúcho.

CONTRATAÇÕES ENCAMINHADAS

Enquanto isso, o Tricolor tem encaminhados os acertos com Soteldo e Dodi, ambos do Santos. A conclusão dos trâmites deve ocorrer depois do anúncio da permanência de Renato Gaúcho, tratada como prioridade pela direção.

