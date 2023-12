Argentina termina o ano no topo do ranking da Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou na manhã desta quinta-feira (21) a edição de dezembro do ranking mundial das seleções.

Argentina lidera o ranking, mantendo a posição de destaque no fechamento do ano de 2023. França fica em segundo lugar, com pequena diferença em relação aos argentinos.

Brasil permanece na quinta colocação, atrás da Inglaterra e da Bélgica. Fecham o top 10 de seleções no ranking da Fifa a Holanda, Portugal, Espanha, Itália e Croácia.

Poucas mudanças foram registradas na última atualização do ranking em relação ao mês de novembro. Nesse período, 11 partidas foram disputadas.

Veja o top 10:

Argentina - 1855,20 pontos

França - 1845,44

Inglaterra - 1800,05

Bélgica - 1798,46

Brasil - 1784,09

Holanda - 1745,48

Portugal - 1745,06

Espanha - 1732,64

Itália - 1718,82

Croácia - 1717,57