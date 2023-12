Cobra venenosa invade quadra e paralisa jogo de tênis na Austrália

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A partida entre Dominic Thiem e James McCabe, pelas qualificatórias do Aberto de Brisbane, precisou ser paralisada. Uma cobra venenosa foi encontrada nas grades entre a arquibancada e a Quadra 2, onde estava acontecendo a partida. Conhecida no Brasil como cobra-cipó-marrom, a espécie é considerada a segunda mais venenosa do mundo. O animal presente no evento tinha cerca de 50cm.

Um profissional especializado em cobras foi chamado e retirou o animal em segurança. A presença do réptil foi notada inicialmente por torcedores, que avisaram aos árbitros. Eles acionaram a organização do evento, que também enviou seguranças à quadra.

A partida foi retomada após 40 minutos de paralisação. Thiem, que estava perdendo para o tenista da casa, reverteu o placar e venceu por 2 sets a 1, parciais 2/6, 7/6 e 6/4.

Eu realmente adoro animais, especialmente os exóticos. Mas disseram que era uma cobra realmente venenosa e que estava próxima dos boleiros, então foi uma situação muito perigosa. É algo que nunca aconteceu comigo e que com certeza não vou esquecer Dominic Thiem Brisbane, além da cobra, o Aberto de Brisbane marcará o retorno de Rafael Nadal às quadras. O "Touro Miúra" não joga desde 16 de janeiro deste ano e passou por cirurgia para se recuperar de lesão no quadril.

Nadal voltará à ação no domingo (31), em partida de duplas. Ele fará parceria com o também espanhol Marc López para enfrentar os australianos Max Purcell e Jordan Thompson na fase 32-avos de final.

