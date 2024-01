AS Roma contrata Daniele de Rossi para substituir José Mourinho

A AS Roma anunciou nesta terça-feira (16 de agosto) que chegou a um acordo com Daniele de Rossi para que ele assuma o comando técnico da equipe principal.

O ex-jogador italiano, que defendeu a Roma durante toda a sua carreira, assinou um contrato válido até o final da temporada.

"Quero agradecer à família Friedkin por me confiar a responsabilidade de treinar a AS Roma. Do meu lado, só conheço o caminho do compromisso, do sacrifício diário e da necessidade de dar tudo de mim", disse De Rossi.

AS Roma anuncia Daniele de Rossi como novo técnico

Daniele de Rossi, técnico da AS Roma

"A emoção de poder sentar no banco da Roma é indescritível. Todos sabem o que a Roma significa para mim, mas o trabalho que nos aguarda já superou isso. Não temos tempo, não temos alternativa a não ser sermos competitivos", acrescentou.

Os proprietários da Roma, Dan e Ryan Friedkin, se mostraram satisfeitos com a escolha.

"A liderança e a ambição que sempre caracterizaram De Rossi podem ser decisivas na busca dos objetivos que a equipe tem até o final da temporada", disseram.

De Rossi terá a missão de recolocar a Roma na briga por títulos. A equipe ocupa atualmente a 10ª posição na Serie A, o Campeonato Italiano.

