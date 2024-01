Sampaoli alertou Payet antes de fechar com o Vasco: 'Exigência muito alta'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Jorge Sampaoli revelou que fez alertas para Payet sobre as dificuldades do futebol brasileiro antes de seu acerto com o Vasco.

"Quando ele assinou com o Vasco, entrou em contato comigo. Eu disse a ele para ter cuidado porque esse não era o tipo de futebol para ele, porque há muitas viagens envolvidas, exige muita energia e é uma liga muito vista", disse Sampaoli em entrevista ao jornal francês L'Équipe.

Mesmo com o alerta, Payet veio para o Vasco e está motivado e feliz no clube, segundo o técnico argentino. O francês estreou pelo Vasco em setembro de 2023 e marcou dois gols na temporada passada.

"Ele chegaria em um lugar onde o nível de exigência seria muito alto, e o nível de intensidade, quase excessivo. Mas ele veio, está motivado e feliz. E isso me deixa muito feliz por ele", completou.

Payet teve sua temporada mais artilheira da carreira sob o comando de Sampaoli no Olympique de Marselha, com 16 gols e 13 assistências.

O jogador perdeu oito quilos desde que chegou ao Vasco e foi destaque na pré-temporada do clube no Uruguai, sendo eleito o melhor jogador da Série Río de La Plata, torneio amistoso em Punta del Este.

