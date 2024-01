Maior goleador da história do Panamá morre aos 41 anos

O futebol do Panamá está de luto pela morte de Luis Tejada, o maior goleador da história da seleção nacional, que somou um total de 43 gols em 107 partidas oficiais. O óbito foi anunciado, em forma de comunicado, pela Federação do país.

"Lamentamos profundamente o falecimento de Luis Carlos 'Matador' Tejada Hansell, histórico goleador da seleção do Panamá, peça fundamental na classificação para o nosso primeiro Campeonato do Mundo, em 2018, e sinônimo de desenvolvimento e evolução do futebol no nosso país", pode ler-se na nota.

"Expressamos as nossas mais profundas condolências aos seus familiares, amigos e a toda a família do futebol e esporte panamenho, em geral. Nunca te esqueceremos, 'matador'! Paz à sua alma", completa a mesma.

De acordo com as primeiras informações veiculadas pela imprensa do Panamá, Luis Tejada, que representou clubes como Toluca, Millonarios ou Al Ain, teria sofrido um infarto durante um jogo do campeonato nacional de veteranos e morrido, já no hospital.