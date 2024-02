Pelo menos 50 torcedores são detidos antes do clássico entre Vasco e Flamengo no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Pelo menos 50 torcedores foram detidos neste domingo (4) antes do clássico entre Vasco e Flamengo no Rio de Janeiro, segundo informações da Polícia Militar.

Os dois clubes se enfrentam a partir das 19h no Maracanã, em jogo válido pelo Campeonato Carioca. Até a publicação desta reportagem, as confusões haviam sido registradas em pontos afastados do estádio, tanto na capital quanto na região metropolitana.

Conforme a polícia, em uma das ocorrências, 32 torcedores do Vasco foram detidos após confronto com flamenguistas no bairro de Neves, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

A ação também resultou na apreensão de cinco bastões de madeira. A polícia não deu mais detalhes sobre o caso.

De acordo com a PM, outros oito torcedores do Vasco foram detidos após arremessarem um artefato explosivo contra uma viatura policial na avenida Brasil, em Bonsucesso, na zona norte do Rio.

Nenhum policial ficou ferido. A ocorrência foi encaminhada ao Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos.

A polícia também afirma que um torcedor do Vasco foi preso e que um artefato explosivo de fabricação artesanal, três bastões de madeira e fogos de artifício foram apreendidos na estação de trem de Piedade, na zona norte do Rio.

Outro vascaíno foi detido após abordagem na rua Dias da Cruz, no bairro do Méier, na zona norte do Rio, diz a PM. Ele estaria com um artefato explosivo de fabricação caseira.

Ainda de acordo com a polícia, um homem apontado como diretor da Torcida Jovem do Flamengo foi preso em um ponto de encontro de torcidas organizadas no bairro da Penha, na zona norte do Rio. O suspeito estaria transportando uma arma de fogo e munições em um veículo. Ele não teve o nome divulgado.

Mais recentemente, a polícia confirmou que três torcedores do Vasco foram detidos no centro de Niterói, na região metropolitana. A corporação disse que apreendeu bombas de fabricação artesanal e bastões de madeira com o grupo.

Outros quatro vascaínos foram detidos na rua General Almério de Moura, em São Cristóvão, na zona norte. Com eles, a PM disse que apreendeu bastões de madeira, fogos de artifício e um artefato explosivo.

A polícia ainda declarou que impediu um confronto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, torcedores do Flamengo se deslocavam pela avenida Expedicionário José Amaro em direção a uma concentração de vascaínos.

Não é a primeira vez que o pré-jogo entre as duas equipes é marcado por confusões. Em outubro do ano passado, uma briga entre as torcidas deixou um morto no bairro de Cosmos, na zona oeste do Rio.