Pochettino esclarece frase polêmica: "O pior foi explicar à minha mulher"

Na terça-feira, durante a coletiva de imprensa antes do jogo da quarta rodada da Copa da Inglaterra contra o Aston Villa, o técnico Mauricio Pochettino aproveitou para esclarecer suas declarações após a derrota por 2 a 4 para o Wolverhampton.

Na ocasião, o treinador argentino disse que o elenco do Chelsea não era "bom o suficiente" para ambicionar uma posição mais alta na Premier League. No entanto, ele agora esclarece que se referia apenas ao comportamento da equipe em Stamford Bridge.

"Em uma coletiva de imprensa anterior, me perguntaram se os jogadores eram bons o suficiente para o top 4 ou o top 6. Eu disse: 'Hoje, depois deste jogo, não fomos bons o suficiente'", começou por recordar, em declarações reproduzidas pela BBC Sport.

"Depois, a notícia que saiu foi 'Pochettino diz que os jogadores não são bons o suficiente'. O quê? Não. Não vale tirar do contexto. Hoje, ou naquele dia, não fomos bons o suficiente, mas vocês têm que ter cuidado na maneira como usam minhas palavras", prosseguiu.

"Eles aproveitam a oportunidade para dizer certas coisas. Isso me irrita, mas faz parte do trabalho. A parte mais difícil é explicar para minha mulher, que me diz: 'Por que você disse isso? Você me disse que aquele era um campeão'", completou, entre risos.

