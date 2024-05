Steve Buscemi é agredido por estranho em rua de NY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator americano Steve Buscemi foi agredido por um estranho enquanto andava por Nova York. O ataque ocorreu na última quarta-feira (8), enquanto o artista de 66 anos caminhava pelo bairro Kips Bay, localizado na área leste de Manhattan.

Conhecido por atuar em "Gente Grande", "Boardwalk Empire: O Império do Contrabando" e "Fargo", Buscemi foi encaminhado ao hospital por ficar com o rosto inchado e o olho esquerdo machucado. O agressor não foi identificado e continua foragido.

Em comunicado enviado ao jornal New York Post, um representante do ator afirma que ele passa bem e lamenta a onda de violência que atinge a cidade.

No início de abril, outro ator de "Boardwalk Empire" foi agredido na cidade. Michael Stuhlbarg caminhava no Central Park quando um homem o atingiu com uma pedra na nuca.