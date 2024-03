Cuidado! Nunca aqueça estas coisas no micro-ondas

Sim, certos alimentos, e bebidas, não devem ser aquecidos no micro-ondas. É, no entanto, importante lembrar que certos materiais não devem ser colocados no eletrodoméstico que utiliza ondas de rádio muito curtas e de alta frequência para aquecer, explica Meredith Carothers, especialista em segurança alimentar, citada na Better Homes & Gardens.

Coisas que nunca deve aquecer no micro-ondas:

Folha de alumínio,

Recipientes de plástico de utilização única como, por exemplo, os pacotes de manteiga e iogurte;

Utensílios com isolamento de espuma, como copos, tigelas, pratos ou tabuleiros;

Panelas de metal;

Jornais;

Sacos de papel;

Centros de mesa com tinta ou acabamentos metálicos;

Recipientes de 'take-away' com apoios de metal.

