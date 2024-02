Tite sobre Daniel Alves: "Conceitualmente, todo erro deve ser punido"

O técnico Tite se manifestou sobre a condenação de Daniel Alves por estupro na Espanha neste domingo (25). Em coletiva após a vitória do Flamengo sobre o Fluminense pelo Campeonato Carioca, ele foi questionado sobre seu sentimento em relação ao resultado do julgamento do atleta com quem trabalhou na Seleção Brasileira.

Tite evitou entrar em detalhes sobre o caso, mas ressaltou que "conceitualmente, todo erro deve ser punido". Ele destacou que não tem conhecimento aprofundado sobre o caso e que não pode julgar Daniel Alves sem ter todas as informações.

O treinador comparou a situação a uma vivida com Neymar enquanto comandava a Seleção. Na ocasião, ele se posicionou da mesma maneira, dizendo que não tinha conhecimento aprofundado sobre o caso, mas que quem erra deve ser punido.

Tite e Daniel Alves trabalharam juntos na Seleção Brasileira durante todo a passagem do treinador pela Canarinho. O lateral-direito foi capitão da equipe na Copa América de 2019 e convocado para a Copa do Mundo do Catar em 2022.

A condenação de Daniel Alves por estupro causou grande repercussão no Brasil e no mundo. O jogador foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão pela Justiça da Espanha.