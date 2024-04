Globo terá 'domingo olímpico' que vai aquecer para Jogos Olímpicos de Paris

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo vai ter um aquecimento importante para os Jogos Olímpicos de Paris neste domingo (7). O Esporte Espetacular terá três conteúdos que chamam a atenção para o evento poliesportivo.

O programa mostra no terceiro episódio da série "Origens" como foi o início da carreira de Isaac Souza, atleta dos saltos ornamentais que vai representar o Brasil pela segunda vez nos Jogos Olímpicos de Paris, a partir do mês de julho.

O repórter Edgar Alencar conversa com Isaac, que teve o primeiro contato com o esporte através de outra modalidade, a ginástica, por conta de um projeto da UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro).

A migração veio após o convite de um amigo para um teste no Parque Aquático Julio Delamare, no complexo do Maracanã.

Ainda no clima olímpico, o programa relembra a conquista da medalha de bronze do revezamento 4x100m do Brasil nos Jogos de Pequim-2008.

No quarteto brasileiro estava o amazonense Sandro Viana, que depois de 15 anos segue correndo, mas agora em um novo esporte: o futebol.

A reportagem do Esporte Espetacular foi até Manaus para mostrar como foi a mudança das pistas para os campos de jogo, e seu o dia a dia como árbitro.

O vôlei também será pauta do programa, no quadro "Biografia de Um Lance". O repórter Renato Peters convida o bicampeão olímpico Giovane Gávio para rever um dos lances mais importantes da sua carreira e do vôlei brasileiro.

Em 2002, o Brasil encarou a Rússia na decisão do Campeonato Mundial, e o ponto do título veio justamente de um saque do jogador.

O Esporte Espetacular é apresentado por Bárbara Coelho e Lucas Gutierrez, e vai ao ar às 9h45.