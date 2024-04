CBF aprova propostas, e Globo, TV Brasil e Goat vão transmitir a Série B do Brasileiro

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A CBF e os clubes resolveram o impasse da transmissão da Série B do Campeonato Brasileiro nesta sexta-feira (5). Três propostas foram aceitas. Globo, Canal Goat e TV Brasil vão transmitir a segunda divisão nacional neste ano.

A Globo fará a exibição no SporTV e no Premiere, seu serviço de pay-per-view. O Goat fará os jogos em seu canal no YouTube por streaming. No caso da Globo, a emissora terá todas as 380 partidas. Já o Goat só não terá partidas do Santos como mandante.

A TV Brasil fará alguns jogos em TV aberta, e que serão selecionados em conjunto com a CBF. A Globo e o Sport retomaram conversas para jogos do time de Pernambuco ter partidas exibidas localmente em TV aberta também.

O que se sabe é que a Band está fora. A Brax, que sublicenciava os direitos, tinha uma chance de ficar com alguns clubes menores da divisão de acesso, mas não chegou em acordo com a CBF.

A partir de agora, a CBF deverá começar a definir as datas e horários dos jogos da Série B com os clubes, o que deve ser divulgado no decorrer do fim de semana.

A Série B deste ano tem grande repercussão por conta da presença do Santos, time paulista que vai disputar a competição pela primeira vez.

Globo, TV Brasil e Canal Goat ainda não se manifestaram sobre as novas aquisições.

