Homem dispara contra padre durante missa e arma trava: "Milagre"

Um homem armado entrou na Igreja Dwelling Place de Jesus, em North Braddock, na Pensilvânia, Estados Unidos, neste domingo (5), apontou uma arma ao sacerdote, enquanto o religioso estava dando um sermão sobre os "inimigos de Deus", e apertou o gatilho.

No entanto, o que aconteceu a seguir pode ter sido uma intervenção divina. “Ele apertou o gatilho e aconteceu um milagre de Deus. A arma ficou travada”, contou o sacerdote, Glenn Germany, citado pela Associated Press.

O atirador “tentou disparar, mas a arma não disparou”, afirmou a Polícia Estadual da Pensilvânia, em comunicado.

O incidente em North Braddock foi gravado e o vídeo foi transmitido ao vivo pela igreja. Depois do disparo frustrado, um membro da igreja derrubou o suspeito.

O homem, identificado pela polícia como Bernard Junior Polite, de 26 anos, foi preso depois de ter sido desarmado e imobilizado por membros da congregação.

Não está claro por que motivo o suspeito tentou atirar sobre o sacerdote. Glenn Germany disse que nunca o tinha visto antes de domingo.

Após a detenção do homem, as autoridades foram à casa do suspeito e encontraram o corpo de um homem de 56 anos. As autoridades não comentaram a relação entre a vítima e o suspeito.

Polite disse às autoridades que foi Deus quem o ordenou a cometer aquele crime e que, ao disparar contra o sacerdote, "esperava ser preso" para poder ir para a prisão e clarear a mente.

O suspeito é acusado de inúmeros crimes, incluindo agressão agravada e tentativa de homicídio. O caso está sob investigação.

