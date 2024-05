Jovem mata a avó com serra elétrica e tenta esconder corpo no galinheiro

Um homem de 27 anos está sendo acusado de assassinar sua avó, de 76 anos, com uma serra elétrica e ocultar o corpo, em Angoulême, na França. Conforme o Le Figaro, o crime ocorreu em 2021, mas só agora será levado a julgamento.

O corpo da idosa foi encontrado "mutilado e parcialmente carbonizado" em maio de 2021, por um vizinho, no alpendre de um galinheiro próximo à casa onde ela morava, na aldeia de Les Pins.

As autoridades logo suspeitaram do neto da vítima, e apesar de inicialmente negar a autoria do crime, acabou confessando quando confrontado com as evidências.

De acordo com a investigação, o motivo do homicídio estaria ligado à disputa pela herança do pai do suspeito, filho da vítima, falecido em meados da década de 2010.

Na noite dos acontecimentos, o suspeito, supostamente embriagado, decidiu ir à casa da avó para danificar o imóvel. Entretanto, ao ser surpreendido por ela próximo ao galinheiro, teve uma "explosão emocional".

Com uma motosserra em mãos, que usava para danificar a casa, ele atingiu a avó na cabeça várias vezes até sua morte.

Posteriormente, tentou ocultar o corpo, queimando-o, mas não obteve sucesso.

O homem pode ser condenado à prisão perpétua, algo incomum na França. O veredicto está marcado para o dia 14 de maio.





