Missa de sétimo dia para Anderson Leonardo acontece nesta segunda-feira (6) no Rio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A celebração em homenagem a Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, será realizada às 19h30 na Igreja São Jorge. O músico morreu no dia 26 de abril, aos 51 anos, em decorrência de um câncer.

Ele estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Anderson Leonardo havia descoberto um câncer inguinal em outubro de 2022 e após três meses anunciou que estava curado. Entretanto, em maio de 2023, ele recebeu novo diagnóstico da doença, desta vez nos testículos, e estava em fase de tratamento.

O músico foi internado em setembro para tratar uma embolia pulmonar. Ele chegou a ir para o CTI, mas teve alta após 11 dias.

Anderson foi ao hospital com "fortes dores" no fim de fevereiro. Ele se sentiu mal após um show. O artista passou por um tratamento alternativo e fez um bloqueio de plexo nervoso gástrico para tratar as dores crônicas.

O artista estava na UTI desde o dia 22 de abril devido ao câncer. Em estado gravíssimo, ele precisou receber doações de sangue.

