'Cobrem as autoridades', diz Luísa Sonza em apelo por ajuda ao RS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gaúcha de Tuparendi, a cantora Luísa Sonza, 25, fez um apelo por meio de suas redes sociais sobre as enchentes que preocupam seu estado.

"A ajuda não está chegando nas pessoas necessitadas. Eu estou recebendo de amigos, familiares, centenas de pessoas aqui nos comentários que essas doações não estão chegando às pessoas, quem está correndo e fazendo acontecer é o povo, moradores, voluntários e isso é surreal de absurdo", disse ela.

Procurada para comentar sobre isso, a assessoria do governo do Rio Grande do Sul não respondeu. Nas redes sociais do governo, há contas de Pix e outras formas de doação.

Sonza cita o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, e afirma que ele teria dito em vídeo que não está recebendo apoio e que haveria 600 pessoas em uma igreja. Ela pediu que forças militares ajudem.

"Precisamos das Forças Aéreas, Marinha. As pessoas estão ilhadas, a água continua subindo e essa ajuda só pode vir do governo. Cobrem as autoridades, precisamos entender porque os recursos não estão chegando", escreveu a artista como legenda de um vídeo que mostra o estado crítico das regiões.

Além de Sonza, mais famosos fizeram campanha para desabrigados nas enchentes do Rio Grande do Sul. Dentre eles, Whindersson Nunes, que usou as redes sociais para compartilhar vídeo que mostra cenas das enchentes no estado, narrado com música cantada por ele mesmo. Ele conseguiu arrecadar mais de R$ 1 milhão para ajudar as vítimas e ofereceu providenciar helicópteros.

Mais um gaúcho, natural de Alegrete, Matteus Amaral, o segundo lugar do BBB 24, tem feito várias publicações pedindo ajuda para moradores de seu estado. As campeãs Amanda Meirelles, Juliette e Gleici Damasceno também compartilharam vakinhas.

