Thiago Silva chora em anúncio de saída do Chelsea no final desta temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro brasileiro Thiago Silva se emocionou ao anunciar sua saída do Chelsea no final desta temporada, após quatro anos no clube da Premier League, nesta segunda-feira (29).

"Acredito que em tudo que pude fazer ao longo desses quatro anos, procurei me dedicar ao máximo, mas, infelizmente, tudo tem um início, um meio e um fim", disse Thiago Silva em um vídeo publicado em seu Instagram.

Nem nos meus melhores sonhos eu imaginaria que eu pudesse conseguir grandes coisas e um dos meus maiores títulos profissionais, que foi a Champions e, consequentemente, o Mundial de Clubes. Thiago Silva

Thiago não vai renovar seu vínculo com o Chelsea, que se encerra em julho deste ano. Dessa forma, o brasileiro fica livre no mercado para acertar com qualquer clube.

"Isso não significa que este seja um fim definitivo. Espero deixar a porta aberta para que, em um futuro próximo, eu possa voltar, embora em outra função aqui. As despedidas são para aqueles que partem e não voltam mais. Eu pretendo voltar um dia", finalizou.

O jogador de 39 anos chegou ao Chelsea em uma transferência gratuita em agosto de 2020, vindo do PSG. Nos Blues, ele 151 partidas, conquistando a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa.

O Fluminense é um dos clubes interessados em contratar Thiago Silva. O zagueiro é cria de Xerém e atuou pelo Tricolor das Laranjeiras entre 2006 e 2008.