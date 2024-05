Flamengo, Palmeiras e São Paulo oferecem estádios e CT a clubes gaúchos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Flamengo, Palmeiras e São Paulo definiram que irão disponibilizar suas infraestruturas para os clubes do Rio Grande do Sul que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro: Grêmio, Internacional e Juventude.

Os presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares se reuniram na manhã desta terça-feira (7) para discutir novas ações de apoio aos clubes gaúchos neste momento difícil.

As equipes gaúchas, fortemente impactadas pelas consequências do desastre natural, poderão utilizar, caso queiram, as instalações para alojamento, treinamentos e jogos.

O Flamengo disponibilizou o CT George Helal (Ninho do Urubu); o Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri, e o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no MorumBIS.