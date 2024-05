4 espanhóis e Klopp são indicados para melhor treinador da Premier League

A Premier League anunciou, nesta quinta-feira, os indicados ao prêmio de melhor treinador da temporada atual: Mikel Arteta (Arsenal), Unai Emery (Aston Villa), Pep Guardiola (Manchester City), Andoni Iraola (Bournemouth) e Jurgen Klopp (Liverpool).

Com quatro espanhóis na disputa e Klopp de saída do Liverpool, os torcedores têm a oportunidade de votar em seu favorito até às 16h00 da próxima segunda-feira, 13 de maio. Além disso, a votação contará com a participação de um painel de especialistas.

O vencedor do prêmio será anunciado no dia 21 de maio. Pep Guardiola e Mikel Arteta, treinadores do Manchester City e Arsenal, respectivamente, são apontados como os favoritos, uma vez que ainda estão na briga pelo título.





Leia Também: Palmeiras reencontra palco do tri da Libertadores em duelo com o Liverpool