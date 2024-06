Veja onde assistir a Real Madrid e Borussia Dortmund na final da Liga dos Campeões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Real Madrid e Borussia Dortmund decidem neste sábado (1º) o título da Liga dos Campe~]oes, às 16h (de Brasília), no estádio Wembley, em Londres, na Inglaterra.

Enquanto a equipe espanhola busca se isolar ainda mais como maior vencedora do torneio, com a conquista de sua 15º taça, o time alemão sonha com o bicampeonato.

O confronto será exibido ao vivo por SBT (na TV aberta), TNT (na TV fechada) e pela plataforma Max.

O Borussia Dortmund avançou para o mata-mata após ficar em primeiro no Grupo F. Nas fases decisivas, a equipe despachou PSV, Atlético de Madrid e Paris Saint-Germain antes de alcançar a terceira final de Champions de sua história.

O Real Madrid, por sua vez, chega à final após uma campanha em que precisou superar adversários mais tradicionais, como Bayern de Munique e Manchester City nas fases anteriores.