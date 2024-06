Com 'brilho nos olhos', Marta amplia artilharia e sonha com Copa de 2027

(UOL/FOLHAPRESS) - Aos 38 anos, Marta segue com 'brilho nos olhos' pela seleção brasileira. A Rainha marcou dois gols na goleada do Brasil sobre a Jamaica, no último sábado (1°), e agora faz mistério quanto ao seu futuro na Amarelinha.

Em abril, Marta anunciou que se aposentaria da seleção brasileira ao término de 2024. A Rainha afirmou que as Olimpíadas de Paris marcariam sua 'última dança' com a camisa do Brasil.

"Se eu for para as Olimpíadas, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíadas ou não, este é meu último ano com a seleção. Não tem mais Marta a partir de 2025 na seleção como atleta", disse Marta à CNN Esportes.

O discurso mudou após o anúncio de que a Copa do Mundo feminina de 2027 será disputada no Brasil. Marta se emocionou em entrevista coletiva na última sexta-feira (31) e não descartou estar dentro de campo com a seleção

"Muita coisa pode acontecer e eu prefiro viver um dia de cada vez. Eu dei minha declaração com relação à seleção no começo desse ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí, e se eu não estiver em campo eu vou estar aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Porque eu sempre sonhei em jogar uma Copa do Mundo aqui no Brasil".

Marta reforçou o discurso ao dizer que ainda sente emoção em defender a seleção após a vitória sobre a Jamaica. Perguntada sobre a Copa do Mundo de 2027, ela se esquivou e não respondeu.

"Acho que isso é primordial [ter brilho nos olhos]. Se não tiver esse sentimento, essa emoção em cada partida, principalmente vestindo a camisa amarelinha, é melhor não jogar, é melhor parar", disse ao Sportv.

O futuro de Marta na seleção ainda é incerto após as Olimpíadas, mas a camisa 10 segue ampliando sua vantagem na artilharia. Com os dois gols anotados na Arena Pernambuco, ela chegou a 125 com a Amarelinha.

Quase certeza nas Olimpíadas e dúvida para Copa

Marta é presença quase certa nas Olimpíadas de Paris-2024. A seleção tem apenas mais um amistoso — novamente contra a Jamaica — antes da convocação final do técnico Arthur Elias. Ele chamará 18 atletas e dá indícios de querer contar com a camisa 10.

Caso seja convocada, Marta disputará sua sexta edição das Olimpíadas. Ela esteve presente em Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012, Rio-2016 e Tóquio-2021 e tem duas pratas (2004 e 2008).

A trajetória de Marta nos Mundiais pode ter acabado em 2023. Após o empate contra a Jamaica, e que causou a eliminação da seleção na fase de grupos, ela chorou e afirmou que sua trajetória no torneio acabava ali. "Marta acaba por aqui, estou grata pela oportunidade que tive, e muito contente com tudo isso que vem acontecendo com o futebol feminino do nosso Brasil e do mundo. Para mim é o fim da linha agora, para elas só o começo", disse à Globo.

A Copa do Mundo de 2027 está longe, mas Marta pode igualar um recorde. Ela já participou das edições de 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 e 2023 e só fica atrás de Formiga, que disputou sete edições. Caso opte por jogar e tiver condições, a Rainha igualará a marca da ex-volante.

