Jogador brasileiro é o eleito do Manchester United para o ataque

O mercado de transferências de verão se abre em menos de um mês, e o Manchester United já está se movimentando para solucionar um dos grandes problemas da temporada passada: a falta de opções no ataque. Erik ten Hag teve que se virar com apenas Rasmus Hojlund e Marcus Rashford como "camisas 9" de verdade, já que Anthony Martial foi descartado logo no início da temporada. Para evitar que a situação se repita em 2024/25, os Red Devils já estão de olho em um reforço de peso: Matheus Cunha.

Segundo o jornal britânico Mirror, o United está disposto a investir pesado para tirar o brasileiro do Wolverhampton. Cunha, que foi um dos destaques da equipe na última temporada, com 14 gols e 8 assistências em 36 partidas, pode receber um salário dobrado se acertar com os Red Devils. Atualmente, ele recebe cerca de 60 mil libras (R$ 434 mil) por semana no Molineux.

O United não está sozinho na disputa pelo jogador, mas está disposto a oferecer 60 milhões de libras (R$ 434 milhões) para garantir sua contratação. Esse valor não assusta o clube, que também tem outros nomes na mira, como Mohammed Kudus, do West Ham.

