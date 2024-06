Quem é mesmo Cristiano Ronaldo? A vida polêmica do craque - Cristiano Ronaldo é amplamente considerado um dos melhores jogadores de futebol de sua geração, senão de todos os tempos. Talvez por isso o craque tem coragem de assumir riscos e fala o que pensa sem grande preocupação com as consequências. O último ano foi complicado para o atleta português, que encurtou sua segunda temporada no Manchester United, disputou aquela que provavelmente foi sua última Copa do Mundo e assinou um contrato de 2,5 anos com o clube saudita Al Nassr. Então, se você pensa nele como uma celebridade arrogante ou um astro brilhante do futebol, a verdade é que é difícil de ignorá-lo! CR7 não só é bem sucedido no campo — como ele também tem uma vida marcante fora dele. Uma vida que certamente não está livre de escândalos. Então, quem exatamente é Cristiano Ronaldo? Nesta galeria, relembre a vida e carreira do polêmico jogador de alto nível!

© <p>Getty Images</p>