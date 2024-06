Ex-Corinthians é internado dias antes de jogo de despedida no futebol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Mauro Boselli, ex-Corinthians, foi internado na Argentina dias antes de fazer seu jogo de despedida no futebol.

Boselli foi internado com síndrome anêmica grave e sintomática, secundária a sangramento digestivo. Ele deu entrada no hospital no último domingo (9).

O atacante faria seu jogo de despedida no próximo sábado (15) vestindo a camisa do León, do México, clube em que se destacou ao longo da carreira. A partida foi adiada.

CARREIRA

Boselli começou a carreira no Boca Juniors e passou pelo Málaga, da Espanha, antes de se destacar no Estudiantes entre 2008 e 2010. Pelo clube, ele foi campeão da Libertadores de 2009 contra o Cruzeiro e marcou um gol na final do Mundial de Clubes daquele ano, quando a sua equipe foi derrotada pelo Barcelona.

O atacante passou pelo futebol italiano e inglês antes de chegar ao León, do México, em 2013. Ele acumulou partidas e gols marcados até 2018 e se tornou uma lenda do clube.

Boselli chegou ao Corinthians no começo de 2019 e ficou no clube até o final de 2020, mas sem deixar muitas saudades. O argentino marcou 16 gols em 67 jogos e deixou o clube após o término do seu contrato.

Ele ainda passou pelo Cerro Porteño, do Paraguai, antes de retornar ao Estudiantes, em 2022. Boselli jogou pelo clube argentino nas duas últimas temporadas e anunciou sua aposentadoria, mas topou fazer o jogo de despedida pelo León.