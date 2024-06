Trezes países caem nas Eliminatórias da Copa do Mundo e ficam sem chances de vaga

RENAN LISKAI

ÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A lista de seleções que não têm mais chances de vaga na Copa do Mundo de 2026 aumentou. Ao todo, 13 países caíram nas Eliminatórias ao longo da última Data Fifa.

Todas as eliminações vieram da Ásia. As últimas duas rodadas da segunda fase das Eliminatórias Asiáticas foram disputadas ao longo da Data Fifa.

Afeganistão, Índia, Síria, Myanmar, Tailândia, Singapura, Malásia, Vietnã, Filipinas, Tadjiquistão, Iêmen, Líbano e Bangladesh deram adeus ao sonho.

A lista conta com dois dos 10 países mais populosos do mundo. A Índia (1,428 bilhão) é a líder do ranking, e Bangladesh (169,3 milhões) aparece na oitava colocação.

OUTROS PAÍSES JÁ ELIMINADOS

Outras 17 seleções já haviam sido eliminadas anteriormente - 5 da Ásia e duas da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Ásia: Taiwan, Hong Kong, Turcomenistão, Paquistão, Nepal, Mongólia, Maldivas, Sri Lanka, Macau, Camboja, Timor-Leste, Brunei, Butão, Laos e Guam.

América do Norte, Central e Caribe: Ilhas Virgens Americanas e Turks e Caicos.

COMO ESTÃO AS ELIMINATÓRIAS?

As Eliminatórias Asiáticas tiveram a segunda fase encerrada durante esta Data Fifa. Agora, as seleções classificadas para a terceira e última etapa brigarão pelas vagas do continente na Copa do Mundo.

As Eliminatórias da América do Norte, Central e Caribe já têm duas rodadas disputadas na segunda fase, ambas nesta Data Fifa. Ainda não há seleções eliminadas nesta etapa.

As Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo ainda não começaram. Elas irão começar apenas após a disputa da Eurocopa, que acontece entre junho e julho deste ano.

As Eliminatórias Sul-Americanas já têm seis rodadas disputadas, mas nenhum jogo foi realizado durante esta Data Fifa. As seleções só voltarão a disputar o torneio em setembro, após a Copa América.

As Eliminatórias Africanas já começaram, mas nenhum país foi eliminado. Ao todo, quatro rodadas já foram disputadas da fase única de acesso à Copa do Mundo, sendo duas delas nesta Data Fifa. Serão 10 jogos para cada seleção.

As Eliminatórias da Oceania vão demorar mais para começar. O torneio está previsto para acontecer entre setembro deste ano e março de 2025.