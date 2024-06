Cristiano Ronaldo se diverte com crianças na Eurocopa e vídeo viraliza

A vitória de Portugal sobre a República Tcheca (2-1), nesta terça-feira, encerrando a primeira rodada da Eurocopa 2024, foi marcada por um momento inusitado envolvendo Cristiano Ronaldo logo antes do apito inicial. Contudo, o craque português já havia chamado a atenção um pouco antes, ainda no túnel de acesso ao campo.

Antes da reação viral de uma criança que olhou para CR7 com muito entusiasmo, houve um momento divertido protagonizado pelo jogador português. Ronaldo, com um sorriso no rosto, cumprimentou vários jovens que acompanharam as equipes ao gramado do estádio de Leipzig, distribuindo 'dá cá mais cinco' para todos.

Veja o vídeo!

Leia Também: CR7 é superado por joia do Real, mas bate novo recorde na Euro no mesmo dia