Ex-jogador Roberto Baggio tem mansão invadida por ladrões, sofre agressão e é hospitalizado

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Ex-jogador de futebol italiano Roberto Baggio, 57, foi vítima de um assalto nesta quinta-feira (20) em sua mansão perto da cidade de Vicenza, Itália. O atacante dos anos de 1990 assistia ao jogo entre Itália e Espanha pela Eurocopa 2024 quando foi surpreendido com a invasão de cinco homens armados ao imóvel. Baggio, que perdeu o pênalti na final contra o Brasil na Copa do Mundo de 1994, reagiu e levou uma coronhada na testa.

Ferido, Baggio e sua família foram trancados em um quarto enquanto os criminosos revistavam toda a casa. Eles procuravam joias, dinheiro e obras de arte.

Segundo o jornal Corriere della Sera, o assalto durou cerca de 40 minutos, e a polícia chegou a ser acionada pelo próprio Baggio, quando percebeu que o grupo tinha deixado o local. Ele foi encaminhado para um hospital da região, onde recebeu pontos na cabeça e passou por alguns exames. O atualmente empresário disse ter ficado assustado e com medo de continuar na mansão após a violência.

"A minha família e eu gostaríamos de agradecer a todos pelo grande amor que recebemos. Em circunstâncias semelhante, tudo pode acontecer, e felizmente a violência que sofri só gerou alguns pontos na minha pessoa, hematomas e muito medo", afirmou Roberto Baggio à agência italiana Ansa.

O empresário do ex-jogador, Vittorio Petrone, afirmou que houve falha no sistema de segurança da residência do ex-jogador e prometeu reforçar nos próximos dias a proteção à família Baggio, que prestou depoimentos para a polícia. A investigação do caso está em andamento.

O ex-atacante defendeu a seleção italiana entre 1988 e 2004. Ele passou por clubes como Fiorentina, Milan, Juventus e Inter de Milão, e foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa em 1993. No mesmo ano, venceu a Bola de Ouro da revista France Football.