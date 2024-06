Neymar faz aparição relâmpago na seleção, mas não fica para ver treino

EDER TRASKINI

LOS ANGELES, EUA (UOL/FOLHAPRESS) - Neymar fez um treino particular no mesmo campo em que a seleção tem trabalhado em Los Angeles, mas o atacante não ficou para acompanhar a atividade oficial comandada por Dorival Jr..

Neymar está no país desde ontem e tem uma agenda de eventos comerciais. O atacante participa de uma rodada de poker nesta noite e de um campeonato da Puma neste domingo.

O atacante fez uma atividade no Drake Stadium, onde a seleção treina, minutos antes do trabalho oficial da seleção. Ele deixou o local rumo a um dos eventos e não chegou a ir ao hotel da seleção, anexo ao campo.

Alguns jogadores saíram do hotel e se dirigiram ao campo para falar com Neymar. O atacante registrou fotos com Marquinhos, Raphinha e Vini Jr. em suas redes sociais.

A reportagem ouviu que o atacante é bem-vindo às estruturas do Brasil "como todos que jogaram na seleção". O craque é esperado para um almoço ou jantar no hotel.

Neymar deve estar na partida contra a Costa Rica e pode também comparecer ao duelo contra o Paraguai, em Las Vegas.