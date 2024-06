Paul Pogba sugere o fim da carreira: 'Não sei mais quem sou. Estou morto'

Devido à suspensão até 2027 relacionada ao escândalo de doping, Paul Pogba tem estado ausente do mundo do futebol. No entanto, nesta segunda-feira, uma breve declaração do meio-campista foi o suficiente para levantar preocupações sobre o futuro de sua carreira.

"Agora estou morto. Paul Pogba não existe mais", foi a frase destacada pelo Hietip Sports em um breve vídeo compartilhado nas redes sociais, referente a uma entrevista que será lançada em breve.

"Não sei mais quem sou. O futebol era minha vida, minha paixão. Agora, parece que estou completamente perdido. Tudo o que construí em minha carreira profissional foi retirado de mim", ele enfatizou.

É importante lembrar que o internacional francês se destacou no Manchester United e na Juventus (onde fez dois jogos no início da última temporada), além de ter sido campeão mundial com a França em 2018.

Leia Também: Pogba, da Juventus, é suspenso por quatro anos por doping na Itália