Diferente de Endrick, Espanha não tem 'paciência' e vê Yamal explodir

DUSSELDORF, ALEMANHA (UOL/FOLHAPRESS) - Dorival Júnior tem dito que é preciso paciência e cuidado com Endrick. Aos 17 anos de idade, o brasileiro ainda aguarda uma chance na equipe titular e jogou apenas 19 minutos no empate sem gols do Brasil contra a Costa Rica pela Copa América. A situação da promessa brasileira é bem diferente de Lamine Yamal, um ano mais jovem e grande sensação da Espanha na Eurocopa.

Aos 16 anos de idade, Yamal não teve de passar por nenhum processo de amadurecimento na Espanha ou no Barcelona, clube em que defende. Logo na segunda partida pela seleção, aos 16 anos e 2 meses, começou o jogo contra o Chipre pelas Eliminatórias da Eurocopa. No total, já são 11 jogos, sete como titular e quatro entrando no decorrer da partida.

Após a vitória por 1 a 0 sobre a Albânia, terceira rodada da Euro, o técnico Luis de la Fuente não poupou elogios ao jovem que tem chamado a atenção no torneio europeu.

"Está mudando não só a percepção que temos, como também a dos rivais com esse jogador. Quando aparece um jogador novo em uma competição, é sempre essa surpresa, esse desconhecimento. Isso chama os adversários a prestarem atenção. No momento que já é reconhecido, que sabem das suas condições e do seu talento, muda também a atitude dos rivais. Lamine já é muito reconhecido no mundo internacional do futebol. Ele gera uma preocupação porque é muito bom", definiu Luis de la Fuente.

A primeira convocação de Yamal para a Espanha chamou a atenção e foi bastante criticada por um motivo político. Além da Fúria, ele poderia defender também as seleções de Guiné Equatorial (país da mãe) ou Marrocos (país do pai). Para não perder o menino prodígio, a convocação para a equipe principal foi acelerada.

Apesar da guerra de bastidores, Luis de la Fuente não tem dúvidas de que foi uma escolha acertada ter usado Yamal tão jovem na equipe principal e que agora colhe frutos por isso.

"Futebol é um esporte que você tem usar as armas que você tem. Todos os tipos de armas, as melhores que você possa controlar. Para mim são situações normais. A partir do ponto que você passa a ser conhecido, muda muito. Lamine já é reconhecido. Nós celebramos isto porque mostra como damos valor a nossa base também no nível internacional e mostra que nós não nos equivocamos com esse jogador que é muito bom".

Lamine Yamal tem 11 partidas pela seleção da Espanha, enquanto Endrick tem sete jogos, mas nenhum como titular. A promessa brasileira atuou apenas 164 minutos, 16 minutos a menos que a duração de dois jogos.

Diferente de Endrick, Lamine Yamal conseguiu seu espaço no time titular e é a grande esperança da Espanha na Eurocopa. A Fúria está classificada para as oitavas de final e aguarda o adversário que sairá entre os melhores terceiros colocados da fase de grupos.