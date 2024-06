Abel Ferreira encontra ex-Real Madrid em bar; quantos títulos na imagem?

Abel Ferreira e Vanderlei Luxemburgo se encontraram nesta terça-feira em um bar em São Paulo e trocaram elogios nas redes sociais após uma foto da confraternização ser publicada por Luxemburgo.

"É uma honra ter conhecido esse grande profissional fora dos campos. Ele estava acompanhado de toda a sua comissão técnica. Um ser humano agradável, tranquilo e educado. Nos encontramos no famoso Buteco do Seu Tonico, Jardim de Napoli", compartilhou o ex-técnico do Real Madrid.

"O mister Abel, esse vitorioso treinador que vem trabalhando no nosso país com muita qualidade e construindo também o seu legado. Foi um prazer, vida longa no Brasil, mister Abel. Quantos títulos você acha que estão nessa foto? Grande abraço", acrescentou.

As palavras renderam uma resposta calorosa do treinador português do Palmeiras: "Muito obrigado pelas palavras, professor. Retribuo todos os elogios, especialmente os pessoais, pois o que somos e compartilhamos é o mais importante. Desejo-lhe tudo de melhor".

