Polícia se assusta com invasão e vai reunir Gaviões e Mancha antes do Dérbi

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A invasão de integrantes da Gaviões da Fiel na sede do Corinthians fizeram as autoridades ligarem alerta máximo para o Dérbi da próxima segunda-feira (1).

O "protocolo do Dérbi" será reforçado após a Gaviões da Fiel invadir o CT Joaquim Grava e o Parque São Jorge. A DRADE (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) vai organizar uma reunião com líderes das principais torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, (Gaviões e Mancha Verde), representantes dos clubes e autoridades para coordenar as movimentações e evitar confrontos. Com os ânimos corintianos ainda mais acirrados e o histórico de violência, a delegacia tenta evitar problemas de forma preventiva.

Haverá aumento de efetivo policial e segurança reforçada nos arredores do Allianz Parque, palco do jogo que tem início marcado para as 20h. A quantidade de policiais irá além do que já é previsto para o clássico. Mesmo com torcida única, hé temor por problemas antes e depois do confronto.

Outra preocupação das autoridades é com a segurança de dirigentes e jogadores. Por isso, haverá também reforço nas escoltas.

O UOL apurou que as medidas são vistas como necessárias pela polícia diante dos últimos dias de crise do Timão, especialmente após o "fator surpresa" da invasão na última quinta (27).

PROTESTOS X INVASÕES

O policiamento próximo ao Parque São Jorge, sede social do Corinthians, havia sido reforçado ao longo da semana, após os protestos pacíficos da Gaviões na última sexta-feira (21).

No entanto, menos de sete dias depois, um grupo de 40 torcedores conseguiu invadir o prédio administrativo do clube e a sala da presidência.

As forças policiais precisaram intervir, mas os torcedores só deixaram o local após uma reunião de quase uma hora com o presidente Augusto Melo e outros membros da diretoria e do Conselho Deliberativo.

Em entrevista, o delegado César Saad disse que será instaurado um inquérito policial pela invasão.

"A gente falou que a polícia está aqui, vamos instaurar um inquérito policial do que aconteceu nesta sexta-feira (28), e acho que isso serve de recado, de lição para eles de que não vai voltar a acontecer. [Organizados] prometeram um diálogo pacífico com a diretoria, e a diretoria também fez as promessas deles", afirma Cesar Saad, delegado da Drade.