Kleiton Lima é suspenso por 18 jogos após denúncias de assédio sexual

LIVIA CAMILLO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Kleiton Lima, ex-técnico das Sereias da Vila, foi punido com 18 jogos de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP). A condenadação teve como base as denúncias anônimas por assédio moral e sexual

A 3ª Comissão Disciplinar do TJ condenou Kleiton por unanimidade a 18 partidas de suspensão por seis infrações ao artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

"Art. 258. Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras.", trecho retirado do CBJD

O UOL apurou que a decisão levou em conta as denúncias realizadas por ex-atletas do Santos, em cartas anônimas, à época em que o treinador era comandante. A informação foi publicada primeiro pela ESPN.

A defesa do técnico pode recorrer da decisão. A reportagem não conseguiu contato com Leandro Weissmann, advogado de Kleiton, até a publicação. O texto será atulizado caso haja resposta.



Caso Kleiton Lima

Kleiton Lima foi acusado e assédio sexual por 19 atletas. As acusações partiram de jogadoras santistas em setembro de 2023. Na época, o próprio comandante pediu desligamento do cargo, mas negou ter cometido qualquer ato pelo qual era acusado.

Os relatos diziam que o técnico comentava sobre os corpos e a vida sexual das atletas, além de apalpá-las e observá-las no vestiário.

Meses depois, ele foi recontratado, mas durou menos de uma semana no cargo, após grande repercussão e uma onda de protestos na Série A do Brasileirão Feminino.

Kleiton nega que tenha cometido qualquer tipo de assédio.

Eu não cometi nenhum tipo de assédio. Aquelas cartas anônimas, com descrições insanas, levianas, não me pertencem", disse o técnico na coletiva de apresentação. Ele ainda relatou ter feito um registro de ocorrência por calúnia junto à Polícia Civil pelas cartas. Outro ponto dito por Kleiton é que havia insatisfação de parte do elenco com a comissão técnica pela cobrança para atingir metasKleiton Lima, em entrevista coletiva de apresentação no Santos