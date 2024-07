Após jogos emocionantes, Inglaterra e Espanha se classificam na Eurocopa

No 17º dia da Eurocopa 2024, o futebol brilhou intensamente. Ser favorito não garante facilidades, como comprovaram Inglaterra e Espanha, à beira da eliminação. Ambas as seleções protagonizaram lances impressionantes, que podem servir de inspiração para o restante do torneio.

O domingo começou com Inglaterra e Eslováquia na Veltins-Arena, em Gelsenkirchen. A equipe de Gareth Southgate novamente não convenceu, enfrentando dificuldades contra os eslovacos. Ivan Schranz surpreendeu ao marcar, e a Inglaterra igualou aos 95', levando o jogo para a prorrogação com um gol de bicicleta de Bellingham. Harry Kane deu a vitória de cabeça aos ingleses.

Enquanto isso, a Espanha derrotou a Geórgia por 4-1, mas não começou bem, com um gol contra de Le Normand. Rodri liderou a virada no RheinEnergieStadion, em Colônia, com três gols na segunda etapa.

Entre os jogos, Roberto Martínez e Bruno Fernandes participaram da coletiva de imprensa antes do confronto de Portugal com a Eslovênia, marcado para segunda-feira. Martínez destacou a importância da derrota na fase de grupos para a equipe lusa, enquanto Fernandes elogiou o desempenho de Portugal até o momento.

Nesta segunda-feira, Portugal enfrenta a Eslovênia no Deutsche Bank Park, Frankfurt, em um jogo decisivo para os quartos de final. Antes, França e Bélgica se enfrentam no Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf.

