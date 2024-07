Simone Biles vence seletiva dos EUA e irá às Olimpíadas de Paris 2024

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A ginasta Simone Biles confirmou sua vaga nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao vencer o individual geral da seletiva da ginástica artística dos Estados Unidos.

Além de Biles, o time femininos dos EUA contará com Jordan Chiles, Suni Lee, Hezly Rivera e Jade Carey. Já a seleção masculina será composta por Asher Hong, Stephen Nedoroscik, Frederick Richard, Brody Malone e Paul Juda.

Será o reencontro da ginasta com os Jogos Olímpicos após problema com sua saúde mental em Tóquio 2020. Biles desistiu de várias provas na última edição das Olimpíadas devido a "twies", um bloqueio mental que fazia a atleta perdem a noção das posições do corpo.

Biles, inclusive, pausou a carreira para cuidar da saúde mental. A norte-americana voltou a competir no ano passado.

Está será a terceira participação da ginasta em Olimpíadas. Ela soma sete medalhas, sendo quatro de ouro, uma de prata e duas de bronze.

