Bellingham é flagrado fazendo gesto obsceno e pode ser punido pela UEFA

A dramática classificação da Inglaterra para as quartas de final do Euro 2024, neste domingo, após uma reviravolta contra a Eslováquia (2-1), foi marcada por um golaço de bicicleta de Jude Bellingham aos 90+5', forçando a prorrogação. No entanto, o que está gerando polêmica é a comemoração do jogador.

Seguindo sua habitual celebração, que ele já fazia no Borussia Dortmund e continua no Real Madrid, o atacante inglês abriu os braços olhando para as arquibancadas. Logo depois, foi flagrado fazendo um gesto obsceno próximo à região genital, aparentemente direcionado ao banco técnico dos eslovacos.

A controvérsia levou Jude Bellingham a se justificar nas redes sociais, afirmando que se tratava de uma brincadeira interna para amigos próximos presentes no jogo. "Era um gesto de piada interna para alguns amigos próximos que estavam no jogo. Nada além disso. Respeito pela forma como a seleção da Eslováquia jogou", escreveu.

Vale lembrar que, segundo o regulamento da UEFA, "gestos obscenos e ações ofensivas ou insultuosas" são passíveis de cartão vermelho. Como a equipe de arbitragem não agiu na hora por não ter visto o gesto, a sanção pode ser transferida para a secretaria do organismo de futebol europeu. Isso coloca Bellingham em risco de perder o duelo contra a Suíça, nas quartas de final do Campeonato Europeu.

?- An inside joke gesture towards some close friends who were at the game. Nothing but respect for how that Slovakia team played tonight.? https://t.co/H8sETMkPoi — Jude Bellingham (@BellinghamJude) June 30, 2024

