CR7 explica choro em campo: "Alegrar as pessoas é o que mais me motiva"

Cristiano Ronaldo foi às lágrimas após desperdiçar um pênalti no primeiro tempo da prorrogação na partida entre Portugal e Eslovênia, pelas oitavas de final da Eurocopa, nesta segunda-feira, 1º, em Frankfurt, Alemanha.

O choro ocorreu antes do fim da partida, durante o intervalo entre os tempos da prorrogação. Visivelmente abalado, o camisa 7 foi consolado pelos companheiros da seleção portuguesa. Apesar do erro, o jogo seguiu empatado e Portugal garantiu a classificação na disputa por pênaltis, com CR7 convertendo a primeira cobrança.



Com a defesa do goleiro Jan Oblak, quando o placar ainda estava 0 a 0, Cristiano Ronaldo perdeu a chance de se tornar o jogador mais velho a marcar na história da Eurocopa, título que atualmente pertence a Luka Modric, da Croácia.

Na história da Eurocopa, CR7 acumula 15 gols, sendo o maior artilheiro da competição. Recentemente, ele também chorou após a derrota do Al Nassr para o Al Hilal na final da Copa do Rei Saudita.

Portugal avançou para enfrentar a França nas quartas de final da Euro. A partida será na próxima sexta-feira, às 16h (de Brasília), em Hamburgo.

Em entrevista após a partida, Cristiano Ronaldo comentou sobre as lágrimas: "É sem dúvida a minha última Euro. Mas não fico emocionado por isso, fico emocionado por tudo o que implica o futebol".

O português também falou sobre a importância de alegrar seus fãs: "Pelo entusiasmo que tenho pelo jogo, pelo entusiasmo de ver os meus apoiadores, a minha família, o carinho que as pessoas têm por mim. Não é por deixar o futebol, porque se deixar, o que falta eu fazer mais ou ganhar mais? Não se vai resumir a mais um ponto ou menos um ponto. Alegrar as pessoas é o que mais me motiva".

"Vamos sempre ter um jogo difícil contra a França, que é uma das favoritas a ganhar. Mas vamos para a guerra, a equipe está bem e eu vou dar sempre o meu melhor com esta camisa. Errei o pênalti. mas quis ser o primeiro a bater (na decisão por pênaltis), porque há que assumir a responsabilidade. Nunca tive medo de enfrentar as coisas de sempre", completou,

O classificado do confronto encara Alemanha ou Espanha na semifinal.

