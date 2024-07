Virou hábito? Eslovenos recorrem a Messi para 'cutucar' Cristiano Ronaldo

Portugal garantiu seu lugar nas quartas de final do Euro 2024 de forma dramática nesta segunda-feira, após vencer a Eslovênia nos pênaltis (3-0), após um empate sem gols. O jogo ficou marcado por provocações dos eslovenos a Cristiano Ronaldo, envolvendo Lionel Messi.

Durante a segunda parte, sempre que CR7 se preparava para cobrar faltas diretas, uma camiseta da Argentina com o nome do jogador do Inter Miami aparecia atrás da baliza de Jan Oblak. Não se sabe se o astro português percebeu isso em alguma ocasião, mas não foi uma noite especialmente inspirada para ele na finalização. Ronaldo acabou perdendo um pênalti (105'), causando grande comoção, mas se redimiu nas penalidades (3-0), com Diogo Costa se destacando ao fazer três defesas decisivas.

© Getty Images

