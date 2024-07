Pedri reage ao pedido de desculpas de Kroos: "Isto é futebol"

Dois dias após a lesão sofrida no jogo Espanha-Alemanha (2-1) dos quartos de final do Euro 2024, Pedri González usou suas redes sociais neste domingo para responder ao pedido de desculpas de Toni Kroos, que anunciou sua aposentadoria após a eliminação da equipe anfitriã do torneio. Pedri comentou sobre a falta que causou sua lesão e consequente saída do Campeonato Europeu, garantindo que continuará ao lado do restante da equipe espanhola.

"Cheguei à Alemanha para o Euro 2024 e estarei aqui até o fim. Porque o sonho, sem dúvida, continua. Esta semana é hora de apoiar e contribuir de outras maneiras para essa grande família, a seleção espanhola. O apoio de vocês tem sido incrível", começou ele.

"O momento mais difícil já passou e agora começa o caminho de volta, para em breve estar no topo da minha forma no Barcelona", enfatizou em seguida.

"Agradeço a Toni Kroos pela mensagem. No futebol, essas coisas acontecem. Sua carreira e seu legado serão lembrados para sempre. Só quero dizer mais uma coisa. VAMOS ESPANHA", concluiu.

Lembrando que nesta terça-feira, Espanha e França se enfrentam nas semifinais em busca de uma vaga na final da Euro 2024, onde também estará o vencedor do confronto entre Holanda e Inglaterra.

