Alerta a Neymar: Eurocopa mostra decadência de jogadores da Liga Saudita

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O espanhol Laporte é o único jogador da Liga Saudita que estará na final da Eurocopa entre Inglaterra e Espanha no domingo. Apesar do forte investimento da Arábia Saudita em estrelas internacionais, como Cristiano Ronaldo e Neymar, os 14 convocados que disputaram o torneio europeu tiveram um rendimento de pouco brilho.

Entre os "sauditas", apenas os zagueiros Merih Demiral, da Turquia, e Andrei Burca, da Romênia, fizeram gol. O turco fez dois gols e ajudou a seleção na campanha que parou nas quartas de final. Já Burca fez um e viu o time ser eliminado na fase de grupos.

A grande decepção foi Cristiano Ronaldo. Havia uma expectativa alta pelo português por conta dos números apresentados na última temporada na Arábia Saudita. Principal estrela do país, o atacante português foi o artilheiro do campeonato arábe pelo Al-Nassr, com 35 gols em 31 partidas, média superior a um gol por jogo.

Já na Eurocopa, foram cinco confrontos e nenhum gol marcado. Foi a primeira vez que Cristiano Ronaldo terminou uma grande competição sem marcar um gol por Portugal. O atacante disputou cinco Copas do Mundo (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022) e cinco Eurocopas (2008, 2012, 2016, 2020 e 2024), com um total de 22 gols marcados.

O vice-artilheiro da Liga Saudita, com 28 gols em 28 partidas, também passou em branco na Eurocopa. Titular da Sérvia, o centroavante Mitrovic disputou três jogos e não marcou nenhum gol. O desempenho contrapõe o rendimento na última Copa do Mundo, quando marcou duas vezes em três partidas.

A Sérvia foi uma das seleções mais prejudicadas com a transferência de suas estrelas para a Arábia Saudita. Companheiro de Mitrovic na seleção, o meia Milinkovic-Savic perdeu a posição de titular após a estreia e ficou no banco de reservas nos dois jogos seguintes. Sem ter marcado nenhum gol, ele viu a eliminação da equipe ainda na primeira fase com uma derrota e dois empates.

A queda dos jogadores da Liga Saudita na Eurocopa é mais técnica, não física. Com exceção de quatro jogadores que não foram titulares, o restante teve média de 10 quilômetros percorridos por partida. O melhor índice foi de N'Golo Kanté, da França. O jogador de 33 anos correu 63,4 quilômetros nas seis partidas da seleção francesa.

Cristiano Ronaldo, mesmo aos 39 anos de idade, ficou perto da média de 10 quilômetros por jogo. O português correu 49,6 quilômetros nos cinco jogos que disputou. Mas na parte técnica, ele pouco contribuiu.

O atacante do Al-Nassr foi o único jogador de linha da Liga Saudita a dar uma assistência na Eurocopa. Ele deu o passe para Bruno Fernandes no gol contra a Turquia. O outro passe para gol foi do goleiro Casteels, da Bélgica, em tiro de meta que terminou em gol de Kevin de Bruyne.

PROBLEMAS PARA NEYMAR

O desempenho ruim dos atletas da Liga Saudita na Eurocopa serve de alerta para Neymar. Sem disputar uma partida desde outubro do ano passado por conta de uma lesão no joelho, o atacante brasileiro tem mais um ano de vínculo com o Al Hilal. Desde que foi contratado por 90 milhões de euros (cerca de 540 milhões de reais na época), o ex-santista disputou apenas cinco jogos oficiais e fez um gol.

Se voltar a ser convocado, Neymar será o único brasileiro da Liga Saudita na seleção brasileira. O lateral esquerdo Alex Telles e o volante Fabinho, ambos chamados para a Copa do Mundo do Catar, perderam espaço e não foram mais lembrados depois que se transferiram para a Arábia Saudita.

O lateral esquerdo Renan Lodi e o zagueiro Roger Ibañez fizeram parte da seleção brasileira após o Mundial do Catar, mas também não foram mais chamados após se transferirem para a liga árabe.

Jogadores de outras seleções também deixaram de fazer parte do grupo por atuarem na Arábia Saudita. Um deles foi Jordan Henderson, da Inglaterra.

Após a polêmica saída do Liverpool para o Al-Ettifaq, o jogador disse que não se adaptou bem ao futebol local e seis meses depois rescindiu o contrato para jogar pelo Ajax, da Holanda. Como consequência pela escolha e a queda técnica, deixou de ser chamado pelo técnico Gareth Southgate.

Neymar ainda não tem previsão de retorno aos gramados. Já a Liga Saudita anunciou o início do campeonato no dia 22 de agosto, mas ainda sem os confrontos definidos.Desempenho dos "sauditas" na Eurocopa:

Cristiano Ronaldo (Portugal) - 5 jogos, 420 min e 49,6km. 0 gol e 1 assistência

Rúben Neves (Portugal) - 4 jogos, 124 min e 17,4km. 0g, 0a.

Kante (França) - 6 jogos, 513min, 63,4km. 0g e 0a

Laporte (Espanha) - 5 jogos, 435 minutos e 46,3km. 0g e 0a

Brozovic (Croácia) -3 jogos, 225min e 32,7km. 0g e 0a

Demiral (Turquia) - 4 jogos, 206min e 24,2km: 2g e 0a

Milinkovic Savic (Sérvia) - 3 jogos, 119min e 18km: 0g e 0a

Mitrovic (Sérvia) - 3 jogos, 241min e 26,5km: 0g e 0a

Jack Hendry (Escócia) - 3 jogos, 270 min e 30km: 0g e 0a

Wijnaldum (Holanda) - 3 jogos, 70 minutos e 9,7km: 0g e 0a

Carrasco (Bélgica) - 4 jogos, 218min e 27,5km: 0g e 0a

Casteels (goleiro) (Bélgica) - 5 jogos e 360min. 0g e 1a

Stanciu (Romenia)- 4 jogos, 355min e 45,4km: 1g e 0a

Andrei Burca (Romênia) - 4 jogos, 360min e 39,7km: 0g e 0a

Solomon Kverkvelia Geórgia - 3 jogos, 181 min e 17,8km: 0g e 0a

