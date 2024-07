Palmeiras tem novidades e busca liderança com melhor time da era Abel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Embalado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai contar com caras novas e pode ter "reforços caseiros" no confronto direto contra o Botafogo, nesta quarta-feira (17), no Engenhão. A partida vale a liderança do torneio e é mais um capítulo da rivalidade recente entre os times, incentivada especialmente pelo lado alvinegro.

O Alviverde pode promover no duelo a estreia do trio de contratados: Felipe Anderson, Giay e Maurício. Os três chegaram nas últimas semanas e aguardaram a abertura da janela de transferências. A partir desta rodada, estão aptos a atuarem pela primeira vez pelo novo clube.

O time também trabalha para acelerar o retorno da dupla Murilo e Zé Rafael, que iniciou transição física. O zagueiro se recupera de um entorse no tornozelo esquerdo, enquanto o volante trata uma lesão na coxa direita. Ambos participaram de parte do treino com o elenco no último domingo (14), gerando a expectativa de que possam estar à disposição para o jogo de quarta-feira.

Os comandados por Abel Ferreira vêm de quatro jogos de invencibilidade; nos últimos dez confrontos, foram oito vitórias. A grande fase fez o time pegar o elevador na tabela e assumir a vice-liderança, empatado em 33 pontos com o Botafogo.

O Palmeiras registra a melhor campanha no Brasileirão nos anos com o treinador português. Nos últimos anos, o time chegou na 17ª rodada com 28 pontos (2023), 30 pontos (2022) e 32 pontos (2021). Abel chegou no final de outubro de 2020 e é bicampeão brasileiro.

REVANCHE

O duelo deste meio de semana tem tom de "revanche" para o Botafogo. O Alvinegro carioca terminou o ano passado com o sabor amargo da perda do título do Brasileirão após abrir 14 pontos de vantagem na ponta. O Palmeiras aproveitou a derrocada do adversário e contou com a simbólica virada por 4 a 3 -após o Botafogo abrir 3 a 0- para dar gás na reta final do campeonato.

Além disso, a rivalidade recente teve como desdobramento intrigas nos bastidores entre Leila Pereira e John Textor. O norte-americano, dono da SAF do Botafogo, acusou o Palmeiras de ter sido beneficiado por esquema de manipulação de resultados. A dirigente palmeirense subiu o tom e, desde então, eles vêm travando brigas públicas -inclusive na Justiça.