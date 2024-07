James negocia rescisão com o São Paulo e não se reapresenta ao clube

(UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo e o estafe de James Rodríguez estão negociando um acordo de rescisão amigável. O UOL apurou que o meia foi liberado da reapresentação nesta segunda-feira (22).

O estafe do jogador avançou pela rescisão do contrato que tem validade até junho de 2025. A questão financeira do distrato ainda não foi definida.

Por conta disso, James, que segue na Colômbia desde o fim a Copa América, não deverá mais jogar pelo Tricolor Paulista.

James foi destaque da seleção colombiana na campanha vice-campeã do torneio continental. Ele foi titular nos seis jogos, marcou um gol e deu seis assistências ao todo.

Já no São Paulo, o atleta não vinha tendo boas apresentações e chegou a irritar a torcida tricolor. Ao todo, ele entrou 22 vezes em campo, balançou as redes duas vezes e deu apenas quatro assistências.

Leia Também: James Rodríguez volta ao São Paulo eleito o melhor jogador da Copa América