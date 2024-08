Jogador da Premier League se filma usando droga 'gás do riso' em carro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O meio-campista Yves Bissouma, do Tottenham, foi envolvido em uma polêmica de uso de droga criada por ele mesmo.

O jogador de 27 anos publicou um vídeo inalando óxido nitroso, droga considerada de classe C no Reino Unido . Ele aparece puxando ar de um balão e rindo na sequência em uma limosine enquanto comemorava com amigos, de acordo com os jornais britânicos The Guardian e The Sun.

O uso da substância, mais conhecida como "gás do riso" ou "crack hippie", é ilegal para fins recreativos. A punição inclui multa e sentença de prisão para infratores reincidentes.

A polêmica ocorre dias antes do início da nova temporada. O jogador havia saído para comemorar depois do último compromisso pela pré-temporada, contra o Bayern de Munique, no último sábado (10). O Tottenham entra em campo oficialmente na segunda-feira da semana que vem (19), contra o Leicester, pela primeira rodada do Inglês.

Bissouma pediu desculpa por sua "grave falta de julgamento". Ele se pronunciou via comunicado à imprensa: "Quero me desculpar por esses vídeos, foi uma grave falta de julgamento. Eu entendo o quão sério isso é e os riscos à saúde envolvidos, e também levo minha responsabilidade como jogador de futebol e modelo muito a sério".

O Tottenham informou que está investigando e que tratará o ocorrido internamente. O atleta de 27 anos defende o clube londrino desde julho de 2022.